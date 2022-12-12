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Edirne'de dinamitle balık avı faciaya dönüştü

Edirne'de dinamitle balık avı faciaya dönüştü
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Edirne'nin Keşan ilçesinde 3 amatör balıkçı yasak olmasına rağmen dinamitle balık avına çıktı. Dinamitin patlaması sonucu bir balıkçının eli koptu, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan’a bağlı Mecidiye köyünde bulunan İbrice Limanı'na gelen E.K. (44), Ö.G. (40) ve K.K. (47) yasak olduğu halde dinamitle balık avına çıktı.

Üzerine çıktığı kayalıklardan atmaya çalıştığı dinamit E.K.’nın elinde patladı. Çevredeki balıkçıların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamanın etkisiyle E.K.’nın elinin bilek hizasından koptuğu bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler edirne balık avı dinamit
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