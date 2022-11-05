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Elazığ Kapalı Çarşı'daki restorasyonda çatı çöktü: 5 yaralı

Elazığ Kapalı Çarşı'daki restorasyonda çatı çöktü: 5 yaralı
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Elazığ'da, Kapalı Çarşı'nın dış cephe restorasyonu sırasında, çatıda çökme meydana geldi.

Elazığ'da, Kapalı Çarşı'nın dış cephe restorasyonu sırasında, çatıda çökme meydana geldi. Yoldan geçen 5 kişi, çatının üzerlerine düşmesiyle yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde, Kapalı Çarşı’nın İstasyon Caddesi’ne bakan cephesinde meydana geldi. Dış cephedeki restorasyon çalışması sırasında, çatıda henüz belirlenemeyen nedenle çökme oldu. Bu sırada yoldan geçen 5 kişi, çatının altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Üzerlerine çatı devrilen 5 kişi, kurtarılıp, ilk müdahalenin ardından yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Araç ve yaya trafiğine kapatılan alanda ekiplerin incelemesi sürüyor.

 

Etiketler elazığ bina
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