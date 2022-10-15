Elazığ'da korkunç cinayet! İşkenceyle öldürüp, cesedini çöp toplama merkezine attı

Elazığ'da bir kişi, Hüsniye K.'yi işkence edip öldürdükten sonra cansız bedenini çöp toplama merkezi yakınına attı. Zanlı ve ona yardım eden şüpheli 4 saatlik çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Sarıçubuk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde bölgede yol kenarındaki çöp toplama merkezinin yanında hareketsiz bir şekilde yatan kadın olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma İstihbarat ekipleri, üzerinde kimliği bulunmayan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından kadının Tekirdağ’da ikamet eden ve birkaç gün önce Elazığ’a gelen Hüsniye K. olduğu belirlendi. K.'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde kısa sürede olay yerine gelen JASAT ekipleri, yol güzergahında yapılan kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından harekete geçti.

Kente giriş ve çıkış noktalarını kapatan ekipler, 4 saatlik çalışmanın sonucunda olaya karıştığı tespit edilen Ö.D. ve N.Ü düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Ö.D.'nin aracında yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kuru sıkıdan dönme tabanca ele geçirildi.

KADININ CANSIZ BEDENİNİ ARACIN BAGAJINA KOYUP YOL KENARINA ATMIŞLAR

Edinilen bilgilere göre, talihsiz kadının cansız bedeni aracın bagajına alınıp daha sonra Sarıçubuk köyü mevkiinde çöp toplama merkezi yakınına bırakıldığı öğrenildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Evine düzenlenen operasyonla yakalanan N.Ü, Hüsniye K.'yi öldürdüğünü itiraf etti.

Gözaltına alınan N.Ü. ve Ö.D. jandarmadaki işlemlerinin arından mahkemeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan N.Ü. tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA