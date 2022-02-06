Elektrik faturası protestosuna polis müdahalesi

Mardin Kızıltepe'de elektrik faturalarını protesto edip, "Tayyip istifa" sloganları atan vatandaşlara polis müdahale etti.

Fahiş faturalara karşı yurttaşlar, ülkenin birçok noktasında eylemler düzenlerken; bugün de Mardin Kızıltepe'de yurttaşlar sokağa düştü.

Dağıtım şirketi TEDAŞ'ın önüne yürüyen yurttaşlar, 'Tayyip İstifa' sloganları attı.

İlerleyen saatlerde ise polis eyleme biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

İSTANBUL'DA DA EYLEM VARDI

Soğuk kış ayında vatandaşı ısınmaktan alıkoyacak şekilde gelen elektrik, doğalgaz zamlarına karşı İstanbullular da ayağa kalktı. İstanbul Kartal Karlıktepe mahallesinde bir araya gelen vatandaşlar eylem yaptı.

Türkiye’nin birçok noktasında vatandaşlar, zamları protesto etmek amacıyla sokaklara çıkıyor. Türkiye Komünist Partisi’nin çağrısıyla İstanbul Kartal Karlıktepe mahallesinde toplanan vatandaşlar ‘Karanlığa, soğuğa mahkum değiliz’ sloganları eşliğinde yürüyüş yaptı.

”Soyguna karşı hemen devletleştirme”, ”Fatura değil, soygun düzeni” sloganlarının atıldığı eylemde, hükümet istifaya davet edildi. Enerji şirketlerinin devletleştirilme çağrısı da yapılırken; ara sokaklar ve Fahri Korutürk Caddesi’ndeki yürüyüş, TKP adına yapılan açıklama ile sona erdi.