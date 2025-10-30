  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Emekli öğretmenin sıra gecesi şovu ölümle sona erdi

Emekli öğretmenin sıra gecesi şovu ölümle sona erdi

Güncelleme:

İstanbul'da bir dernekte düzenlenen sıra gecesine katılan ve burada halk oyunu oynayan 71 yaşındaki emekli öğretmen 5 dakika sonra kalbi durdu ve hayatını kaybetti.

Yıllarca öğretmenlik yaptıktan sonra emekliye ayrılan ve memleketi Şanlıurfalı hemşerileri ile sık sık bir araya gelen A.A., dün akşam İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Şirinevler'deki dernek binasına gitti.

Buradaki yöreye özgü sıra gecesine katılan ve birlikte söylenen türkülere eşlik eden, zaman zaman da halay çeken A.A., dinlenmek için yerine oturduktan yaklaşık 5 dakika sonra fenalaştı.

Arkadaşlarının sırt üstü yatırarak kalp masajı yaptığı emekli öğretmen için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin de müdahale ettiği A.A. hayatını kaybetti. A.A.'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'ya gönderildi.

A.A.'ün sıra gecesinde oynadığı anlar ve geçen hafta Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde bir yakınının düğününe giderek burada davetlilerle halay çektiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

 

 

 

 

DHA

text-ad
Etiketler sıra gecesi oyun kalbi durdu ölüm
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da 4 turiste 59 bin TL hesap kesen restoranın cezası belli oldu İstanbul'da 4 turiste 59 bin TL hesap kesen restoranın cezası belli oldu Futboldaki bahis skandalı hakemlerden futbolculara sıçradı! Futboldaki bahis skandalı hakemlerden futbolculara sıçradı! Depoları doldurun, 85 kuruş zam gelecek denmişti; zam oranı katlandı! Depoları doldurun, 85 kuruş zam gelecek denmişti; zam oranı katlandı! Türkiye'nin cennetini cehenneme çeviren doğa katilleri bakın kim çıktı Türkiye'nin cennetini cehenneme çeviren doğa katilleri bakın kim çıktı Bakan Mehmet Şimşek ile DEVA lideri Ali Babacan'ın ne konuştuğu ortaya çıktı Bakan Mehmet Şimşek ile DEVA lideri Ali Babacan'ın ne konuştuğu ortaya çıktı Hande Erçel çok fena yakalandı: Bu gözyaşları Hakan Sabancı için miydi ? Hande Erçel çok fena yakalandı: Bu gözyaşları Hakan Sabancı için miydi ? Songül Karlı'nın son estetiği olay oldu: ''Songül Kardashian oldun'' Songül Karlı'nın son estetiği olay oldu: ''Songül Kardashian oldun'' Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün verileceği ismi açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün verileceği ismi açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan posterini indiren liseli okuldan uzaklaştırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan posterini indiren liseli okuldan uzaklaştırıldı Altındaki rekor ralli sonrası düşüş sürerken, İslam Memiş tarih vererek uyardı Altındaki rekor ralli sonrası düşüş sürerken, İslam Memiş tarih vererek uyardı
Bahçeli Anıtkabir'in ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resepsiyonda da yoktu! Bahçeli Anıtkabir'in ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resepsiyonda da yoktu! Özel hastanede ameliyat olan genç kadın ameliyat sonrası hayatının şokunu yaşadı! Özel hastanede ameliyat olan genç kadın ameliyat sonrası hayatının şokunu yaşadı! Bankaların konut faizi yarışı hızlandı: İşte en düşük faizi isteyen 16 banka Bankaların konut faizi yarışı hızlandı: İşte en düşük faizi isteyen 16 banka Türkiye'nin konumuyla dikkat çeken çok özel restoranının sırrı ortaya çıktı Türkiye'nin konumuyla dikkat çeken çok özel restoranının sırrı ortaya çıktı Gündeme bomba düşen iddiaya cezaevinden yalanlama! Gündeme bomba düşen iddiaya cezaevinden yalanlama! Mert Yazıcıoğlu'nun bölüm başı ücretinin ardından, ilk Kuruluş Orhan performansı da olay oldu Mert Yazıcıoğlu'nun bölüm başı ücretinin ardından, ilk Kuruluş Orhan performansı da olay oldu ''Moskova'yı haritadan sileriz'' resti sonrası askeri üs üzerinde tanımlanamayan dronlar görüldü ''Moskova'yı haritadan sileriz'' resti sonrası askeri üs üzerinde tanımlanamayan dronlar görüldü Bayramı çocuklara zehir ettiler! ''6-12 yaş çocukları cinsel obje olarak gören sapık zihniyet'' Bayramı çocuklara zehir ettiler! ''6-12 yaş çocukları cinsel obje olarak gören sapık zihniyet'' İşte 2026'nın ilk kabusu: 1 milyondan fazla emeklinin maaşından yüzde 25 kesinti yapılacak! İşte 2026'nın ilk kabusu: 1 milyondan fazla emeklinin maaşından yüzde 25 kesinti yapılacak! Tek öğretmenli ve tek öğrencili okulda 29 Ekim töreni... Tek öğretmenli ve tek öğrencili okulda 29 Ekim töreni...