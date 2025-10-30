Emekli öğretmenin sıra gecesi şovu ölümle sona erdi

İstanbul'da bir dernekte düzenlenen sıra gecesine katılan ve burada halk oyunu oynayan 71 yaşındaki emekli öğretmen 5 dakika sonra kalbi durdu ve hayatını kaybetti.

Yıllarca öğretmenlik yaptıktan sonra emekliye ayrılan ve memleketi Şanlıurfalı hemşerileri ile sık sık bir araya gelen A.A., dün akşam İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Şirinevler'deki dernek binasına gitti.

Buradaki yöreye özgü sıra gecesine katılan ve birlikte söylenen türkülere eşlik eden, zaman zaman da halay çeken A.A., dinlenmek için yerine oturduktan yaklaşık 5 dakika sonra fenalaştı.

Arkadaşlarının sırt üstü yatırarak kalp masajı yaptığı emekli öğretmen için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin de müdahale ettiği A.A. hayatını kaybetti. A.A.'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'ya gönderildi.

A.A.'ün sıra gecesinde oynadığı anlar ve geçen hafta Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde bir yakınının düğününe giderek burada davetlilerle halay çektiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

DHA