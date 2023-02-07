Enkaz altında kalan vatandaşı arayıp dalga geçmişlerdi; 2 kişi gözaltında

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremin ardından enkaz altındaki depremzedeleri arayıp dalga geçen ve ses kaydını yayınlayan 2 kişi gözaltına alındı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem ve akabinde 7.6 büyüklüğündeki deprem birçok kentte büyük yıkıma neden oldu.

10 ilde etkisini gösteren depremler sonucunda 3 bin 419 kişi hayatını kaybederken 20 bin 534 ise yaralandı. 5 bin 775 binanın ise yıkıldığı öğrenildi.

ENKAZ ALTINDAKİLERLE DALGA GEÇTİLER

Enkaz altında kalan binlerce kişiyi kurtarma çalışmaları sürerken, bir Discord grubundaki bazı kişilerin, enkaz altında kalanları arayarak, 'seni kurtarmaya geliyoruz' diyerek dalga geçtiği ve kendi aralarında eğlendiği görüntüler ortaya çıktı.

Kendilerini AFAD kurtarma ekibinden biri olarak tanıtan ve yardım bekleyenlerin bağırmalarını isteyen şahısların o sırada gülmeleri de dikkat çekti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

O görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının üzerine polis, şüphelileri tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Y.S. ve yaşı küçük M.B. olduğu belirlendi. Şüpheliler Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilere ait 2 cep telefonu ve 1 bilgisayara el konuldu.

Y.S. ve M.B. ifadeleri için emniyete götürüldü. Şüpheliler işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

DHA