Eşini av tüfeğiyle öldüren katil bakın nerede yakalandı!

Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nde eşi Mehmet B.'ten şiddet gören ve şikayette bulunan Süreyya B., kızı Yağmur ile birlikte kendi istekleri doğrultusunda Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) teslim edildi. Süreyya B., 21 Ocak'ta dilekçe vererek ŞÖNİM'den ayrıldı. Kızıyla birlikte babasının evine giden Süreyya B., eve gelen eşi Mehmet B. ile evlerini Diyarbakır'a taşıması koşuluyla anlaşarak Hantepe Mahallesi'ndeki evine geri döndü.

28 Ocak'ta taşınma amacıyla eşyaların araca yüklendiği sırada Mehmet B., av tüfeği ile eşi Süreyya B.'ü öldürdü. Eşinin kız kardeşi Fatma Sever ile yakını Ebubekir B. ve çocukları Azat, Ömer ile Enes B.'ü de yaralayarak, kaçtı. Süreyya B., otopsinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verilirken, jandarma kaçan kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

ÖZEL EKİP KURULDU

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve istihbarat birimlerinden oluşan özel ekip, yaptığı çalışma ile B.'ün saklandığı yeri tespit etti. B., ilçeye bağlı kırsal Güzel Mahallesi'nde saklandığı evin ahırında yakalanarak gözaltına alındı. B.'ün jandarmadaki sorgusu sürüyor.