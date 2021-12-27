Eşini katledip, ''pişman değilim, Allah rahmet eylesin'' dedi

Bursa'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı korkunç cinayet sornası evini de ateşe verdi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen zanlı, "Pişman değilim, Allah rahmet eylesin" dedi.

Olay Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin mahallesinde bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Suriye vatandaşı Muhammed R., eşi Hibetullah el Muhammed e N. ile tartışmaya başladı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Aralarındaki tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed R. mutfaktan aldığı bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Bu sırada mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerini gören Muhammed R., dairesini ateşe verdikten sonra elindeki bıçağı alarak binanın kapısına çıktı.

Sağlık ekiplerinin içeri girmesini engelleyen şüpheli polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. İçeri giren sağlık ekipleri Hibetullah el Muhammed e N.’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

6 ÇOCUĞU VARDI

Çiftin yaşları 3 ile 11 arasında değişen 6 çocuğu olduğu öğrenildi. Hibetullah el Muhammed e N.’ın eşi tarafından tehdit edildiği ve şiddet gördüğü, eşi Muhammed R. hakkında koruma kararı aldırdığı ancak daha sonra tekrar barışarak birlikte yaşadığı öğrenildi.

Hibetullah el Muhammed e N.’ın cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan Rehhal'nin (33) uyuşturucu madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. Hibetullah el Muhammed e N., kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle yaklaşık 2 ay önce Rehhal hakkında koruma kararı aldırdığı, ancak bu süre içerisinde barışarak, yeniden birlikte yaşamaya başladıkları öğrenildi.

“PİŞMAN DEĞİLİM”

Rehhal’ın emniyetteki ifadesinde, “Öldürdüğüm için pişman değilim. Kendisine Allah rahmet eylesin” dediği öğrenildi. Rehhal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Rehhal, sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kasten öldürmek’ suçundan tutuklandı.

DHA