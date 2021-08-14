Eşini ve kızını öldürüp, intihar etti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 51 yaşındaki İhsan M., eşi ve kızını av tüfeğiyle öldürüp intihar etti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta ikamet eden İhsan M. (51), aynı evdeki eşi Pakize M.'ye (43) ve kızı Nazlı M.'ye (19) av tüfeğiyle ateş etti.

Daha sonra İhsan M., aynı tüfekle kendini vurdu.

Sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Baba ve kızının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekiplerinin Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kaldırdığı Pakize M. de müdahalelere yaşamını yitirdi.

AA