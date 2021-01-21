Eşinin öldürüldüğünü duyan kadın kalbine yenildi

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Mezarlık Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ticari taksi sürücüsü Şemsettin A. ve akrabası seyir halinde iken araç içerisinde tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından araçtaki şahıs, direksiyon başındaki Şemsettin A.'yı silahla vurdu. Yaralı A., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracıyla birlikte bir sitenin bahçesine uçtu. Olayı gören çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şemsettin A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

A.’yı öldüren şahıs olay yerinden kaçarken, Hatun A., eşinin öldürüldüğünü duyunca kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Polis, saldırının ardından kaçan şahsı yakalamak için geniş çapta inceleme başlattı.