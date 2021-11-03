Esra H. ve Ümitcan U'nun son görüntüleri ortaya çıktı

Esra H. ve onu kasten öldürmekten yargılanacak olan Ümitcan U.'nun olay gecesine ait yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Esra H., Mamak ilçesi Akdere Mahallesi’nde yalnız yaşadığı evinde, 5 Ağustos'ta ölü bulundu. H. ile geceyi evde geçiren ve gözaltına alınan arkadaşları Dilan C. ile Furkan G., kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen’in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan U.'un da geceyi evde geçirdiğini söyledi. Bunun üzerine Ümitcan U. da gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen U., 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, Dilan C. ile Furkan G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Esra H. ve onu kasten öldürmekten yargılanacak olan Ümitcan U.'un olay gecesine dair yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Esra H.'nun eve girdiği görülüyor. Yanında ise o gece Esra H. ile evde olan Dilan C. bulunuyor. Onlar içeri girdikten kısa bir süre sonra Ümitcan U. evin olduğu bölgeye geliyor. Ümitcan U.'un yanında Furkan G. bulunuyor.

Gece yarısına doğru Ümitcan U. ve Furkan G. evden ayrılıyorlar. Görüntülerde 2 isim sokağın başına doğru gidiyorlar ve orada bekliyorlar ve bir taksi çağırıyorlar. Onlar taksiciyle konuşurken evden 2 kişi çıkıyor. Onlar da Esra H. ve Dilan C..

Görüntüler incelendiğin Esra H.'nun yürüyüşünde herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Esra'nın herhangi bir hareketinde aksaklık yaşanmıyor ve sağlıklı şekilde taksinin olduğu yere doğru gidiyor.

İsimler o gece çorba içmek yola çıkıyorlar. Devamında ise gece yarısını biraz geçince eve geri dönüyorlar. Hala ö görüntülerde Esra H.'nun sağlıklı olduğu görünüyor.