Esrarengiz olay! Genç kadın evinde çıplak halde ölü bulundu

Ordu'da 3 gündür haber alınamayan 27 yaşındaki Öznur T., yalnız yaşadığı evinde çıplak halde ölü bulundu. Genç kadının dini nikahlı eşi N.T.'nin resmi nikahlu eşi C.T.'nin de 2 gün önce evinin balkonundan düşerek yaralandığı ortaya çıktı.

Ordu'da 27 yaşındaki bir kadın yatağında çıplak bir şekilde ölü bulundu.

Olay, Ünye ilçesi Çamurlu Mahallesi Arif Kaptan Sokak'taki 6 katlı binanın 2'nci katında, dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Eşiyle boşanma aşamasında olan 2 çocuk annesi Öznur T.'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan polisler, kapı açılmayınca çilingir yardımıyla eve girdi.

Evde inceleme yapan polis, Öznur T.'yi yatakta çıplak halde, üzerinin bir kısmı battaniyeyle örtülü olarak hareketsiz yatarken buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen T.'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

EVE GİRİP ÇIKAN ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Polis, T.'nin ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Araştırmada Öznur T.'nin evine bir kişinin girip çıktığı tespit edildi. T.'nin telefon kayıtlarını ve yakın ilişki kurduğu kişileri araştıran emniyet güçleri, kimliği tespit edilen ve ismi açıklanmayan 1 erkek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Evdeki incelemelerde ise uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler bulundu. Kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek T.'nin çocuklarının da anneannesinde kaldığı öğrenildi.

İKİ OLAYIN BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan, Öznur T.'nin 1 yıl önce aralarında dini nikah kıydığı N.T.'nin, resmi nikahlı eşi C.T.'nin de önceki gün, 1'inci kattaki evinin balkonundan düşüp yaralandığı ortaya çıktı.

"ÇAMAŞIR ASARKEN DÜŞTÜM"

Çelişkili ifadeler veren C.T.'nin en son sorgusunda, çamaşır asarken dengesini kaybedip düştüğünü söylediği öğrenildi. Olaylar arasında bağlantı olduğu şüphesiyle soruşturmayı çok yönlü sürdüren polis, eve girip çıktığı belirlenen şüpheliyi arıyor.