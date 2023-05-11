  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Evde ölü bulunan bebekle ilgili kan donduran gerçek

Evde ölü bulunan bebekle ilgili kan donduran gerçek

Evde ölü bulunan bebekle ilgili kan donduran gerçek
Güncelleme:

Kastamonu'da evde ölü bulunan 5 aylık bebeğin, bakımsızlıktan öldüğü belirlendi. Bebeğin annesi ve birlikte yaşadığı adam tutuklandı.

Önceki gün öğle saatlerinde Kastamonu merkez ilçesi Topçuoğlu Mahallesi Topçuoğlu Çıkmazı Sokak'ta bir evde 5 aylık kız bebeği Esmanur G., yatağında ölü bulundu. 5 aylık bebeğin ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri tarafından anne Yasemin G. ile birlikte yaşadığı öğrenilen Cahit H. gözaltına aldı.

ANNE VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yasemin G. ile Cahit H., Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan Yasemin G. ile Cahit H., tutuklandı.

ÖLÜM NEDENİ, YETERSİZ BESLENME VE BAKIMSIZLIK
Hayatını kaybeden 5 aylık Esmanur G.'nin cenazesi ise otopsi incelemesinin ardından Taşköprü ilçesine bağlı Ayvalı köyünde toprağa verildi. Küçük Esmanur'un otopsi incelemesindeki ilk belirlemelere göre, yeteri kadar beslenemediği ve bakımsızlıktan hayatını kaybettiğinin tespit edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

Etiketler kastamonu ölü bulunan bebek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Soylu: ''Erdoğan gitsin diye tepiniyorlar, 14 Mayıs'tan sonra biz de üzerinizde tepineceğiz''
Gelecek Partili kadın yönetici öldürüldü!
Aile dizisi setinde yürekleri ağza getiren kaza! Detaylar ortaya çıktı
KONDA Mayıs ayı seçim anketini açıkladı
İnce genel merkezde; adaylıktan çekilebilir iddiası olay oldu!
Togg fabrikası kapılarını açtı; beklenen müjde geldi
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye davet
Bir seçim anketi daha açıklandı
Arzum Onan'dan 'boşanma' açıklaması
Sahneden düşen Kibariye'nin sağlık durumu açıklandı