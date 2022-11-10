Eve kilitlenen kadının imdadına itfaiye koştu

Samsun'da, erkek arkadaşı tarafından eve kilitlenen 38 yaşındaki kadın, yardım çağrısıyla gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Reşadiye Mahallesi Oğuz Sokak'ta meydana geldi. Erkek arkadaşı H.O. tarafından eve kilitlenen Songül Y., balkona çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye merdiveni ile 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin balkonundan alınan Songül Y., Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kadın, yakınlarının evine yerleştirildi. Songül Y., kendisini daireye kilitleyen H.O.'dan şikayetçi oldu.

DHA