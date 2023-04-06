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Evine giren hırsızı öldürdü! Mahkeme kararını verdi

Evine giren hırsızı öldürdü! Mahkeme kararını verdi
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Kocaeli'de evine hırsızlık için giren kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığa ceza verilmedi.

14 Ocak 2022 yılında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen olayda Osman K., evde kahvaltı yaptığı sırada yatak odasından sesler duymuş, seslerin geldiği tarafa yöneldiğinde Murat Y. isimli şahısla karşılaşmıştı. İkili arasında çıkan arbede sırasında Osman K., elinde bulunan bıçakla evine giren Y.'yi bıçaklamıştı. Evden Kaçan Murat Y. fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Osman K. ise tutuklanmıştı.

"SANIK ÖLDÜRME KASTIYLA HAREKET ETMEMİŞTİR"
Tutuklu sanık Osman K.'nın, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, öldürülen Murat Y.'nin ailesi ve tutuklu sanık Osman K. katıldı. Savunma yapan sanık avukatı, "Maktul sanığın evinde ne arıyordu, herhalde çay içmeye gelmedi. Sanık ve maktul birbirlerini tanımamaktadır, aralarında husumet de yoktur. Maktulün adli sicil kaydına bakıldığında hırsızlık suçu için eve girdiği görüşündeyiz. Sanık ilk saldırının maktulden geldiğini ifade etmiştir, bunun aksini belirtecek bir delil bulunmamaktadır. Korku ve panik halinde olan birinin kasıtla eylemi gerçekleştirdiğinden bahsedilemez. Sanık öldürme kastıyla hareket etmemiştir. Sanığın tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Y. ailesinin avukatı ise sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"KORKU VE PANİKLE HAREKET ETTİM"
Tahliyesini isteyen Osman K., "Arbede esnasında olay gerçekleşmiştir. Korku ve panikle hareket ettim. Bunlar göz önünde bulundurularak karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ
Mahkeme heyeti, sanığın korku ve telaşa kapılması sebebiyle meşru müdafaa sınırlarını aştığını değerlendirerek ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

DHA

Etiketler kocaeli eve giren hırsızı öldürmek mahkeme ceza hırsız cinayet
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