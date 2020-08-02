Evinin balkonunda kendini astı

Olay, dün sabah, Kurtuluş Mahallesi, 93 Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve eşiyle boşandıktan sonra ağabeyiyle birlikte yaşamaya başladığı öğrenilen Muhammet A., evinin balkonunda iple kendisini çamaşır demirine astı. Ağabeyi, yatağında göremediği Muhammet A.'yı balkonda asılı hareketsiz halde görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Muhammet A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Muhammet A.'nın cesedi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.









