  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Fabrikada korkunç ölüm: Düştüğü beton mikserinde can verdi

Fabrikada korkunç ölüm: Düştüğü beton mikserinde can verdi

Fabrikada korkunç ölüm: Düştüğü beton mikserinde can verdi
Güncelleme:

Isparta'da bir kilit parke taşı fabrikasında çalışan 51 yaşındaki işçi, beton mikserine düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Isparta merkez Kuleönü beldesinde bulunan kilit parke taşı işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada işçi olarak çalışan 51 yaşındaki B.A., çalışma esnasında beton mikserine düştü.

Makinanın içinde sıkıştığını fark eden mesai arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde B.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

text-ad
Etiketler beton mikseri mikser işçi fabrika işçisi kilit taşı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni evlenenlere 3, çocuk sahibi olanlara 2 asgari ücret destek ödemesi yapılacak Yeni evlenenlere 3, çocuk sahibi olanlara 2 asgari ücret destek ödemesi yapılacak Milli Eğitim'den son dakikada kritik karar: Okul saatleri değiştirildi Milli Eğitim'den son dakikada kritik karar: Okul saatleri değiştirildi Serenay Sarıkaya bikinili tatil pozlarıyla yaz mevsimine veda etti, sosyal medya karıştı Serenay Sarıkaya bikinili tatil pozlarıyla yaz mevsimine veda etti, sosyal medya karıştı İyilik olsun diye attığı imza yüzünden borçlu çıktı! İyilik olsun diye attığı imza yüzünden borçlu çıktı! TRT'nin yeni sezonda ekrana gelecek yeni dizisini beklerken, krizi geldi TRT'nin yeni sezonda ekrana gelecek yeni dizisini beklerken, krizi geldi ''Ben teyitsiz bilgi vermem'' dedi, kabine revizyonu için tarihi açıkladı! ''Ben teyitsiz bilgi vermem'' dedi, kabine revizyonu için tarihi açıkladı! 6 yaşındaki minik çocuk tam bin 200 metre açıkta kurtarıldı 6 yaşındaki minik çocuk tam bin 200 metre açıkta kurtarıldı Sisi lakaplı Seyhan Soylu, cübbeli Ahmet ile nişanlandığını duyurdu! Sisi lakaplı Seyhan Soylu, cübbeli Ahmet ile nişanlandığını duyurdu! İşaret ettiği noktada deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6,2'lik deprem uyarısı! İşaret ettiği noktada deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6,2'lik deprem uyarısı! Nesrin Cavadzade cesur tarzıyla genç mankenlere meydan okudu Nesrin Cavadzade cesur tarzıyla genç mankenlere meydan okudu
Kardeniz Kılıç ''eski eniştesiyle evlendi'' iddialarına ateş püskürdü! Kardeniz Kılıç ''eski eniştesiyle evlendi'' iddialarına ateş püskürdü! Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu Hafta sonu planlarınızı değiştirin: Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağışlar geliyor! Hafta sonu planlarınızı değiştirin: Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağışlar geliyor! 16 yaşındaki kız çocuğunu 30 saniyede 30 kez bıçaklayarak öldürmüştü, savunması şok etti! 16 yaşındaki kız çocuğunu 30 saniyede 30 kez bıçaklayarak öldürmüştü, savunması şok etti! Tatil cennetinde şüpheli ölüm: Genç kadın otel odasında ölü bulundu Tatil cennetinde şüpheli ölüm: Genç kadın otel odasında ölü bulundu Genç girişimci 1,2 milyon TL harcayıp kendi işini mobile çevirdi Genç girişimci 1,2 milyon TL harcayıp kendi işini mobile çevirdi 2025'in ik 8 ayında Türkiye'de en çok satılan araç marka ve modelleri belli oldu 2025'in ik 8 ayında Türkiye'de en çok satılan araç marka ve modelleri belli oldu A Millerimizin Teknik Direktörü Montella Türk vatandaşı oluyor A Millerimizin Teknik Direktörü Montella Türk vatandaşı oluyor Ebru Polat ''dondurma'' paylaşımına gelen çirkin yorumlara fena patladı Ebru Polat ''dondurma'' paylaşımına gelen çirkin yorumlara fena patladı Okullar açıldı, Türkiye'nin tatil cennetinde ''sarı yaz'' başladı Okullar açıldı, Türkiye'nin tatil cennetinde ''sarı yaz'' başladı