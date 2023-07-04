Feci ölüm! Paletlerin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Erzurum'da, babasının kullandığı forkliftteki devrilmek üzere olan laminantları tutmak isterken paletlerin altında kalan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde, Yakutiye ilçesi Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. Aleaddin A., forkliftle laminant yüklü paletleri kamyona taşırken, iş makinesinin yanında giden Ahmet A., paletlerin devrildiğini görüp tutmak için hamle yaptı. Ahmet A., dökülen paletlerin altında kaldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayı görenler, Ahmet'i çıkarmak için yardıma gidip laminant paletlerini tek tek kaldırdı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin muayenesinde Ahmet A.'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili incelemenin ardından Ahmet A.'nın cansız bedeni, morga kaldırıldı. Olay yerine gelen yakınları, A. için gözyaşı döktü.

DHA