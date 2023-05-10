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Fidye için kaçırdığı çocuğu katleden caninin kan donduran ifadesi ortaya çıktı

Fidye için kaçırdığı çocuğu katleden caninin kan donduran ifadesi ortaya çıktı
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Mersin'de, Suriyeli çocuğu kaçırıp 400 bin euro fidye isteyen, parayı alamayınca da boğan caninin ifadeleri ortaya çıktı.

Mersin'de görev yaptığı sitedeki Suriye uyruklu ailenin 12 yaşındaki çocuğunu kaçırarak 400 bin euro fidye isteyen kapıcı Hüseyin C., istediğini alamayınca çocuğu boğarak öldürdü. Ekiplerin araştırması sonucu yakayı ele veren kapıcı, bugün tutuklandı. Katil zanlısı C.'ün ifadesi ortaya çıktı.

 "ÇOCUK FENALAŞINCA KORKUP KAÇTIM"
C., ifadesinde, "5 Mayıs'ta para vererek ikametin bodrum katına indirip bağladım ve fotoğraflarını çektim. Daha sonra K.'i serbest bıraktım. Resimler telefonda kayıtlı durdu. Akabinde 8 Mayıs'ta öğlen saat 14.00 sıralarında tekrar gördüm. Aklıma ailesinden fidye istemek geldi. Bu nedenle K.'i tekrar ikametin bodrum katına götürdüm. Bodrum katında bulunan ip ile ellerini, ayaklarını ve vücudunu ip ile bağladım. Ayrıca boğazını da bağlayıp ağzını bağladım ve K.'in resimlerini çektim. O esnada çocuk aniden fenalaştı. Ben de korkup sitenin girişine kaçtım. 10-15 dakika sonra çocuğun durumuna bakmak için geldiğimde ölmüştü. Bende boğazındaki ipi çözüp elleri ve ayakları bağlı olacak şekilde poşete koydum. Poşet bodrumda bulunmaktaydı. Daha sonra poşeti de bir çuvala koydum" dedi.

Fidye için kaçırdığı çocuğu katletti!Fidye için kaçırdığı çocuğu katletti!3. Sayfa

 "ÜZERİME ATILAN SUÇLAMAYI ANLATTIĞIM KADARIYLA KABUL EDİYORUM"
Saat 16.00 sıralarında çektiği fotoğrafları sevgili ayarlamak için indirdiği uygulama üzerinden ailesine gönderdiğini belirten C., "Ailesinden 200 bin euro, 200 bin dolar ve 400 bin TL fidye istedim. Ben gönderdikten yaklaşık 1 saat sonra K.'in babaannesi olarak bildiğim şahıs yanıma geldi. Bana K.'i sordu ancak ben Arapça bilmediğim için anlaşamadım. Benim telefonumdan torunu olan Muhammed'i aradı. Muhammed bana amcasının oğlunu kaçırdıklarını ve büyük miktarda fidye istediklerini, polise gideceklerini söyledi bende 'gidin' diyerek telefonu kapattım. Daha sonra hep sitedeydim. Hiçbir yere gitmedim. K.'i arayan polislerle birlikte kamera görüntülerine bakıyordum. Ben çuvala koyduğum cesedi henüz ne yapacağıma karar vermemiştim. Üzerime atılı suçlamayı anlattığım kadarıyla kabul ediyorum" diye ifade verdiği öğrenildi.

Etiketler çocuk suriyeli kapıcı fidye
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