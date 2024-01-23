Freni patlayan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde freni patlayan kamyonet, 10 araca çarparak durabildi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Serhat Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Zahit Kotku Caddesi üzerinde seyir halinde olan kamyonet, freninin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Durdurulamayan kamyonet, park ve seyir halinde olan araçlara çarparak durabildi. 10 araçta hasar oluşurken, araçlarında bulunan bazı vatandaşlar ise hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA