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Genç araştırma görevlisinin sır ölümü

Genç araştırma görevlisinin sır ölümü

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde görevli araştırma görevlisi Uğur A. (30), evinde ölü bulundu.

ZBEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı öğretim üyelerinden araştırma görevlisi Uğur A.'dan haber alamayan yakınları, Mitahatpaşa Mahallesi'ndeki evine gitti. Eşi şehir dışında olan Acar, kapıyı açmayınca yakınları polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, yakınlarıyla birlikte girdiği evde Uğur A.'yı banyoda hareketsiz buldu. Gelen sağlık ekipleri, Uğur A.'nın hayatını kaybettiği belirledi.

Yapılan incelemenin ardından A.'nın cenazesi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

 

DHA

Etiketler zonguldak araştırma görevlisi
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