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Gençlik kampındaki faciada can kaybı 3'e yükseldi

Gençlik kampındaki faciada can kaybı 3'e yükseldi
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Mersin'de gençlik kampında girdikleri denizde boğulan iki öğrencinin ardından hastanede tedavi gören 17 yaşındaki bir genç daha hayatını kaybetti.

Olay, 1 Haziran günü saat 14.30 sıralarında Susanoğlu Mahallesi’ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım Beyazıd Kampı’nın plajında meydana geldi. Ankara Sincan Erkunt Çıraklık Eğitim Okulu öğrencileri C.K., M.A. ve A.B., denize girdi. Havanın rüzgarlı, denizin de dalgalı olması nedeniyle 3 öğrenci de suda çırpınmaya başladı. Bayraktar, çevredekiler tarafından sudan çıkarılıp, yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Denizde açığa doğru sürüklenen A. ve K. ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sudan çıkarılarak, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A. ve K. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. M.A. Ankara'da, C.K. ise Çorum'da toprağa verildi.

A.B. de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. B.'nin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. 

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DHA

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Etiketler mersin gençlik kampı
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