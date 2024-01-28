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Güpegündüz aracın içinde böyle bulundular

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Tekirdağ'da direksiyon başında sızan alkollü sürücü, dakikalarca dil döken polis tarafından uyandırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nde vatandaşlar, yol ayrımında çalışır vaziyette bekleyen aracı fark etti.

Sürücü ve yolcu koltuğunda oturan iki kişinin baygın durumda olduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, uyuyakalan şahısları uyandırmak için dakikalarca dil döktü. Yaklaşık 10 dakika sonra sürücü ve yolcu polis tarafından uyandırıldı.

Tekirdağ'da direksiyon başında sızan alkollü sürücü, dakikalarca dil döken polis tarafından uyandırıldı.

Sürücü H.T’nin yapılan alkol kontrolünde 3.61 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü H.T., hakkında adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Sürücü H.T.’ye üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalanmaktan 12 bin 977 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu.

İHA

Etiketler sarhoş alkol sürücü uyuyakaldılar otomobil araç polis
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