Hainler Şırnak'ta saldırdı: 2 askerimiz şehit

Şırnak’ın Uludereİlçesi’nde bugün akşam saatlerinde PKK’lı teröristlerin askeri üs bölgesine roketatarlı saldırısında 2 asker şehit oldu,3 asker yaralandı.

Şırnak- Uludere karayolu üzerinde konuşluMilli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı’nın, dağlık alandaki üs bölgesine,saat 17.00 sıralarında Bestler Dereler bölgesindeki PKK’lı teröristler tarafındanroketatar ve otomatik silahlarlaateş açıldı. Çıkan çatışmada, teröristlerin açtığı ilk ateşle 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Üs bölgesine takviye birlikler sevk edilirken, yaralı askerler helikopterleŞırnak Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedaviye alındı.

Güvenlik güçlerisaldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı, Jandarma Özel Harekat timleri sevk edildi.Teröristlerin kaçış yolları, ATAK helikopterleri ile ateş altına alındı, Namaz Dağı’nda konuşlubirliklerden de Bestler- Dereler bölgesine top atışları başladı.