Halı sahada bir ölüm daha! 35 yaşında kalbine yenildi

Bursa'da, halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren 35 yaşındaki S.K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Orhangazi ilçesindeki bir halı saha tesisinde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan S.K., halı sahada futbol oynadığı sırada rahatsızlandı. Arkadaşlarının ihbarıyla tesise gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.K.’nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. 3 çocuk babası K., müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

S.K., bugün ikindi vakti Gazi Orhanbey Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

DHA