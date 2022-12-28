Halk otobüsü ve minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi'nde meydana geldi. H.I.'nın kullandığı 46 H ... plakalı halk otobüsü, şehir merkezi istikametinden Karataş mevkiine seyir halindeyken Veysel Uçama idaresindeki 80 GE ... plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada sürücüler H.I. ve Veysel Uçama ile her iki araçta bulunan yolcular Ş.B, H.K. ve S.N. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırdı. Minibüs sürücüsü Uçama hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.