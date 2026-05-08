  Hastanede büyük skandal! Hastane koridorlarında tek tek hasta avlamışlar!

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pahalı reçeteleri toplayıp hastaları belirli eczanelere yönlendirdikleri iddiasıyla yargılanan 4 sanığın davasında gergin anlar yaşandı. "Haksız rekabet" suçundan 3'er yıl hapis istemiyle yargılanan eczacılar ve kalfalar, duruşmada suçlamaları reddetti. Diyarbakır Eczacılar Odası'nın şikayetçi olduğu davada, kamera görüntüleri ve "hasta yönlendirme" tutanakları dosyanın seyrini değiştirebilir.

Diyarbakır’da sağlık dünyasını sarsan "reçete yönlendirme" davasında sanıklar, mahkeme huzurunda kendilerini savundu. Hastane içerisinde hastaların kimlik bilgilerini alarak haksız kazanç sağladıkları iddia edilen sanıklar, suçlamaları "yardımseverlik" ve "tanıdıklık" çerçevesinde açıkladı.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde özellikle yüksek maliyetli ilaçların yazıldığı reçetelerin peşine düşen şahısların, hastaları anlaşmalı oldukları eczanelere yönlendirdiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma derinleşiyor. İddianamede; kamera görüntülerine takılan poliklinik koridorlarındaki "reçete trafiği" ve hastaların kimlik bilgilerinin izinsiz toplanması, "haksız rekabet" ve "meslek etiğine aykırılık" olarak nitelendirildi.

"Okuryazar Değilim, Sadece Akrabalarıma Yardım Ettim"

Eczane kalfası olarak yargılanan F.E., mahkemedeki savunmasında yönlendirme yapmadığını iddia ederek, "Okuryazarlığım yok, temizlik işleri yapıyordum. Sadece akrabalarımın ve yakınlarımın ilaçlarını veriyordum. Kimseyi ilaç alsın diye yönlendirmedim," dedi. Diğer sanık eczacı H.D.O. ise eczanesinin hastaneye yakın olduğunu ve müşteri yönlendirmesine ihtiyacı olmadığını öne sürerek beraatini talep etti.

Eczacılar Odası: "Eşit Hizmet Zarar Görüyor"

Diyarbakır Eczacılar Odası, sağlık hizmetlerinin adil sunumuna zarar verdiği gerekçesiyle davaya müdahil oldu. Dönemin yönetim kurulu üyesi H.A., bölgede sürekli olarak yönlendirme şikayetleri aldıklarını ve bu durumun mesleki dürüstlük kurallarını ihlal ettiğini belirtti. Mahkeme, Eczacılar Odası’nın katılma talebini kabul ederek davayı erteledi.

Hapis Cezası Kapıda

Savcılık, Türk Ticaret Kanunu kapsamında "Haksız Rekabet" suçunun oluştuğu kanaatiyle sanıkların 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istiyor. Dosyada yer alan CD çözüm tutanakları ve tanık ifadeleri, 8 Eylül'de görülecek bir sonraki duruşmada kararın rengini belli edecek.

DHA

