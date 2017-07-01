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  4. 01 Temmuz 2017 15:36

Hastanede dehşet anları...

Hastalarıyla ilgilenilmediği iddiasıyla hastaneyi basan ve doktor ile çalışanlara bıçak çeken 10-15 kişilik grubu jandarma önledi.

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İddiaya göre Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde akşam saatlerinde meydana geyen olay şöyle gelişti: Hastaneye getirilen bir kadın tedavi edildikten sonra taburcu edilip evine gitti. Kadın yakınlarına doktorların kendisiyle ilgilenmediğini söyledi. Bunun üzerine kadının yakınları olduğu iddia edilen 10-15 kişilik grup hastaneye gelip doktorlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle yaşanan arbedede gruptan bazı kişiler bıçaklarla doktor ve hastane güvenlikçilerine saldırdı. Bu sırada cezaevinde görevli olan ve görev için hastanede bulunan jandarma ekipleri saldırganlara biber gazı sıkarak dağıttı. Bu esnada bir özel güvenlik görevlisi koluna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Tüm bu yaşananlar hastanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgisi bulunan 3 şüpheli göz altına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

HASTANENİN İSMİ ÖLDÜRÜLEN DOKTORDAN GELİYOR

17 Nisan 2012 tarihinde 17 yaşında bir kişi, Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 80 yaşındaki dedesinin ölümünden sorumlu tutuğu Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Ersin Arslan’ı, göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldürmüş, cinayetin ardından zanlı tutuklanırken, ölen Dr. Ersin Arslan’ın ismi ise görev yaptığı hastaneye verilmişti.am Ekran
 
 
 

jandarma , olay , Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi