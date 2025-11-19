Hastanede hasta yakınları sağlık çalışanları arasında damar yolu kavgası
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde hasta yakını ile hemşireler arasında "damar yolu bulamama" meselesi nedeniyle çıkan tatışma kavgaya dönüştü.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Ekinyazı kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Yasin T. isimli şahıs, eşi Arzu A.’yı Aile Sağlığı Merkezine götürdü.
İddiaya göre, merkezde görevli hemşireler Murat G. ve Seda K. ile hasta yakını arasında damar yolu tartışması yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde araya girenlerin tarafları güçlükle ayırdıkları gözlendi.
Hemşirelerin şikayetçi olması üzerine Yasin T., gözaltına alındı.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol