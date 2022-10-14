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Hastanede motokurye dehşeti: 4 güvenlikçiyi bıçakladı

Hastanede motokurye dehşeti: 4 güvenlikçiyi bıçakladı

İstanbul'da Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne rapor almaya giden motokurye Semih K., doktorla tartıştığı için kendisine müdahale eden 4 güvenlik görevlisini bıçakladı.

Olay, dün akşam saat 20.40 sıralarında Sarıyer, Seyrantepe’deki SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Rapor almak için hastanenin acil servisine giden motokurye Semih K., henüz bilinmeyen bir nedenle doktorla tartıştı. Bunun üzerine doktor hastanenin güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Güvenlik görevlileri motokuryeyi dışarı çıkarmaya çalıştı. Semih K. (22) direnince taraflar arasında arbede yaşandı. Semih K., cebindeki bıçağı çıkararak  R.A, M.B, E.S. ve A.B. isimli 4 güvenlik görevlisini vücutlarının farklı yerlerinden bıçakladı. Şüpheli gözaltına alınırken güvenlik görevlilerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DHA

Etiketler şişli etfal güvenlik motokurye rapor
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