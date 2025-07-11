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Hastaneden çıktıktan sonra ölü bulundu

Hastaneden çıktıktan sonra ölü bulundu
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Samsun'un İlkadım ilçesinde aşırı alkol kullanımı nedeniyle yapılan tedavinin ardından hasteneden çıktıktan sonra otobüs durağında otururken yığılan 56 yaşındaki Ş.Y., hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Gazi Devlet Hastanesi önündeki otobüs durağında meydana geldi. Durağa gelen bir vatandaş, Ş.Y.’ı hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, Y.’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, yaptığı araştırmada 05.30 sıralarında Y.’yi sağlık ekiplerinin aşırı alkol kullanımı sebebiyle hastaneye getirdiğini, burada oksijen takviyesi ve sakinleştirici tedavisi uygulandığını belirledi.

Yapılan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) araştırmasında ise Y.’nin hastaneden çıktıktan sonra otobüs durağına doğru yürüdüğü ve burada yere düştüğü tespit edildi. Y.’nin cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.

Ş.Y.’nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

DHA

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Etiketler samsun alkol hastane otobüs durağı
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