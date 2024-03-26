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Hatay’da korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Hatay’da korkunç kaza: Çok sayıda ölü var
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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Payas – Dörtyol karayolu Özerli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kaza, otomobille tırın çarpışması sonucu meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi öldü, 2 yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Etiketler hatay trafik kazası otomobil TIR
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