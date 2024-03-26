Hatay’da korkunç kaza: Çok sayıda ölü var
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, Payas – Dörtyol karayolu Özerli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kaza, otomobille tırın çarpışması sonucu meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi öldü, 2 yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol