Hayvansever kadının hayatını kabusa çevirdiler

İzmir'de evinin karşısındaki boş arazide sokak hayvanlarını besleyen 50 yaşındaki Hatice Ö., üst komşusu ve oğlu tarafından feci şekilde darp edildi. Kadının şikayetçi olduğu komşuları ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Gaziemir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde eşi ile yaşayan Hatice Ö. evinin karşısında bulunan arazide sokak hayvanlarını besliyordu. Köpeklerin kendilerine saldırdığını ileri süren üst komşusu Dilaver P. ve oğlu Serkan P. önceki gün Hatice Ö. ile tartıştı. İki komşu evlerine dönse de kavga birkaç saat sonra yeniden başladı. Dilaver ve Serkan P.’nin darbeleriyle baygınlık geçiren Hatice Ö. hastaneye kaldırıldı. Ö.’nün şikâyeti üzerine Dilaver ve Serkan P. gözaltına alındı. Baba oğul Emniyet’te verdiği ifadede, köpeklerin saldırdığını, daha önceden Ö.’yü köpekleri beslememesi için uyardığını bu yüzden tartışma çıktığını belirtti.

KAFAMI DUVARA VURDU

Hürriyet'ten Aydemir Kadıoğlu'nun haberine göre yaşadığı kabus dolu anları anlatan Ö., daha önceden de P. ailesinin hakaretlerde bulunduğunu belirterek şunları söyledi: “4 yıldır burada oturuyoruz, ben sürekli sokak hayvanlarına bakıyorum. Bu kişiler, ben hayvanları beslerken sürekli hakaretler ve küfürler ediyorlardı. Cuma günü de yine hayvanları besleyip evime dönerken tartışma yaşadık, ben evime girdim. Kapı çaldı, delikten baktım Serkan’ın eşi Esra vardı. Kapıyı açtım, açar açmaz Dilaver ve Serkan içeri zorla girerek, önce yumrukladılar daha sonra beni apartman koridoruna çektiler. Burada küfürler eşliğinde kafamı duvarlara defalarca vurdular. Eşim ve diğer komşular araya girdi ve sonlandı.”

YA SAT GİT YA KATLAN

Dilaver P.’nin daha önce de kendisini “Ya evi sat git, ya sonuçlarına katlan” diyerek tehdit ettiğini ileri süren Hatice Ö. “Evime korkarak gidiyorum, panjurları indirip öyle evin içinde oturuyoruz. Can güvenliğim yok” dedi.

Hürriyet