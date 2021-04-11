İcraya giden avukatı döven 3 kişi tutuklandı

Antalya'da icra memurlarıyla haciz işlemi için gittiği kafede işletmeciler tarafından darbedilen 26 yaşındaki Avukat Uğurcan A. ağır yaralnırken olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Antalya'da haciz işlemleri için işletmelerine gelen avukatı döverek ağır yaralayan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen cuma günü öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Lara Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Avukatlar Bertan Kırankaya, Uğurcan A. ile haciz memuru ve bir polis memuru, borçları yüzünden haciz işlemi başlatmak üzere kafeye gitti. İşletme yetkilileri ile haciz işlemlerini tebliğ eden avukatlar arasında tartışma çıktı.

Bu sırada işletme sahiplerinden biri eline aldığı 1,5 metre uzunluğundaki sopayla Avukat Uğurcan A.'a (26) saldırdı. Başına ve beline aldığı sopa darbeleri nedeniyle ağır yaralanan A. için olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Avukat A., 112 ekipleri tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olay sonrası 3 işletme çalışanı, polis tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan 1,5 metre uzunluğundaki sopa ise delil amaçlı polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Yaralı avukatın durumunun ise iyi olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz Mart ayında Kocaeli'de Avukat Ersin A., evine hacze gittiği şahıs tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.