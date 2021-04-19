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  4. İftarda dehşet! Eşini bıçaklayarak öldürdü

İftarda dehşet! Eşini bıçaklayarak öldürdü

Sivas’ta iftar sofrasında çıkan "yemek yapma" tartışmasında kocası tarafından defalarca bıçaklanan 8 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Karşıyaka Mahallesinde tek katlı evde meydana geldi.

60 yaşındaki Rahmi P. ve 60 yaşındaki Mevlüde P. çifti, iftar öncesinde "yemek yapma" meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma esnasında Rahmi P., 8 çocuğun annesi olan eşini bıçakladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğüs ve sırt kısmından toplam 4 bıçak darbesi alan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Rahmi P., İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Mevlüde P.’nin cansız bedeni Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Mevlüde P.’nin hayatını kaybettiği bilgisini alan yakınlarıysa çiftin Karşıyaka Mahallesinde bulunan evine geldi.

"YAPACAĞINI YAPTI"

Hayatını kaybeden kadının kardeşi, “Yapacağını yaptı. Ömür boyu hapiste sürünsün” diyerek isyan etti.

Etiketler iftar iftar sofrası cinayet yemek kadın cinayeti
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