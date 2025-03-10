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İki ay önce evlenmişlerdi... Genç kadın eşi olacak cani tarafından satırla katledildi

İki ay önce evlenmişlerdi... Genç kadın eşi olacak cani tarafından satırla katledildi
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Antalya'da bundan 2 ay önce evlenen hemşire çiftin evlilikleri kana bulandı. 26 yaşındaki cani koca, eşini satırla katletti.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. 2 ay önce evlenen H.S. ve S.S. çifti, dün öğle saatlerinde maddi problemler yüzünden tartıştı. H.S. akşam saatlerinde eve geldiğinde taraflar arasında yine tartışma çıktı. İddiaya göre H.S., kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü S.S.’a satırla vurdu.

ÖLDÜRÜP, SATIRI BOĞAZINDA BIRAKTI

Bağrışma ve gürültü seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekibi, S.S.'ı kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Karnında kesi bulunan S.S.’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. H.S.'ın eşini öldürdüğü, ardından da satırı, boğazının üzerine bıraktığı belirlendi. İncelemenin ardından S.S.'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

H.S. ise evde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Boyun kısmında kesik olan H.S., Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

ARKADAŞINI ARAYIP İTİRAF ETMİŞ

Polis ekipleri, H.S.'ın arkadaşı H.E.'nin bilgisine başvurdu. H.E., H.S.'ın olay sonrası kendisini görüntülü aradığını, eşini öldürdüğünü, kendisinin de yaralandığını söylediğini ifade etti. H.E., kameradan gördüğü kadarıyla yerlerde kan olduğunu, hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bilgi verdiğini kaydetti.

ANNE SİLİFKE'DEN GELDİ

S.S.'ın Mersin’in Silifke ilçesinde yaşayan annesi, olayı haber alıp, yakınlarıyla birlikte Antalya’ya geldi. Sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadığı görülen anne, "Nasıl dayanacağım, delik deşik etmiş yavrumu" diye feryat etti.

İşlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen S.S.'ın cenazenin, defnedilmek üzere Hatay'a götürüleceği öğrenildi.

Her ikisi de hemşire olan S.S. ve H.S. çiftinin özel bir hastanede çalıştıkları ifade edildi. (DHA)

DHA

Etiketler kadın cinayeti antalya satırla katletti satırla öldürdü
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