İki günde ikinci çığ kabusu: İş makinesi kara gömüldü

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan üs bölge yolunu açmaya çalışan iş makinesinin olduğu alana çığ düştü. Çığ altında kalan kepçe operatörü askeri personel tarafından kurtarıldı.

Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyünde bulunan askeri üs bölgesinin yolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Askeri üs bölgesinin yolunu açmak için bölgeye giden kiralık iş makinesinin üzerine çığ düştü. Çığ düşme anını gören askeri personel hemen harekete geçerek çığ altında kalan kepçe operatörünü sağ olarak kurtardı.



Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen kepçe operatörü Uludere Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İHA