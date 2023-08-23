  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kırmızı ışığı dinlemedi, 2 kişiyi öldürdü! O yazı şok etkisi yarattı!

İki kişiyi öldüren kırmızı ışık canavarı: ''Canım öyle istedi!''

Güncelleme:

Giresun’da kırmızı ışık ihlali yapan TIR sürücüsünün neden olduğu kazada 2 kişi hayatını kaybederken, TIR'ın dorsesinde yazan kamyon arkası yazısı kan dondurdu.

Giresun’un Görele ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan tır sürücüsünün neden olduğu kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Görele ilçesi hastane kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Giresun istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan N.U. yönetimindeki TIR, ilçenin hastane altı kavşağında kırmızı ışık ihlali yaparak ilçe merkezinden sahil istikametine yeşil ışıkta geçmek isteyen sürücü K.K. yönetimindeki araca sol yandan çarptı. Kazada araç sürücüsü K.K. ve aynı araçta bulunan damadı İstanbul-Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü H.Ç. hayatını kaybetti. Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan kazaya neden olan tırın şoför kısmındaki kapıda yazan "Canım öyle istedi" yazısı ise dikkat çekti.

İHA

Etiketler kırmızı ışık trafik canavarı ölüm kaza canım öyle istedi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül değişti
Otobüste ''bana neden çarptın'' kavgasında ortalık karıştı
İstanbul'da yine bir kadın cinayeti
Memur ve emekli zammında işte masadaki 6 senaryo
Kör kahin Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı
İstanbul kıyısında skandal görüntü! Cezası çok ağır oldu
Çanakkale'deki kabus günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı
Kabe'de fırtına ve yağmur! İbadetini yapanların zor anları kamerada
Bakanlık Togg satışlarına inceleme başlattı
En borçlu belediyeden 1,3 milyon TL'lik gezi