İki kişiyi öldüren kırmızı ışık canavarı: ''Canım öyle istedi!''

Giresun’da kırmızı ışık ihlali yapan TIR sürücüsünün neden olduğu kazada 2 kişi hayatını kaybederken, TIR'ın dorsesinde yazan kamyon arkası yazısı kan dondurdu.

Giresun’un Görele ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan tır sürücüsünün neden olduğu kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Görele ilçesi hastane kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Giresun istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan N.U. yönetimindeki TIR, ilçenin hastane altı kavşağında kırmızı ışık ihlali yaparak ilçe merkezinden sahil istikametine yeşil ışıkta geçmek isteyen sürücü K.K. yönetimindeki araca sol yandan çarptı. Kazada araç sürücüsü K.K. ve aynı araçta bulunan damadı İstanbul-Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü H.Ç. hayatını kaybetti. Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan kazaya neden olan tırın şoför kısmındaki kapıda yazan "Canım öyle istedi" yazısı ise dikkat çekti.

İHA