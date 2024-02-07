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İnek sağarken boğa saldırısında hayatını kaybetti

İnek sağarken boğa saldırısında hayatını kaybetti
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde inekleri sağarken boğanın saldırısına uğrayan 70 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. E.A., ahırda ineklerini sağarken boğanın saldırısına uğradı. Boğanın boynuz darbeleri sonunu yaralanan A.’ın yardımına yakınları koştu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen E.A., yolda yaşamını yitirdi.

E.A.’ın cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler inek boğa saldırısı
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