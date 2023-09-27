İnternetten tanıştığı kadının evinde gasbedildi

İstanbul Bakırköy'de bankadan 50 bin TL çeken bir kişi, internetten tanıştığı kadınla para karşılığı birlikte olmak için evine gitti. Ödeme sırasında kadın ve evde bulunan arkadaşı, 50 bin TL'nin tamamını zorla alıp şahsı evden kovdu. Gözaltına alınan iki kişinin cinsiyet değiştirdikleri ortaya çıktı.

Olay geçen çarşamba günü Cevizlik Mahallesi'nde yaşandı, İddiaya göre Y.C.A.(19) bankaya giderek 50 bin lira çekti. Daha önce internet üzerinden tanıştığı C.Ç.'nin (28) evine 3 bin lira karşılığı birliktelik yaşamak için gitti. Evde bulunan C.Ç. ile H.D. Y.C.A.'nın 50 bin lirasını zorla aldıktan sonra evden kovdu. Y.C.A.'nın polise haber vererek gasbedildiğini söylemesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, C. Ç. ve H. D.'yi gözaltına aldı. Gerçek adının M.Ç. olduğu belirlenen C.Ç. ile H.D.'nin cinsiyet değiştirdiği belirlendi. H. D. adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA