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İntihara kalkışan kadına kelepçeli müdahale

İntihara kalkışan kadına kelepçeli müdahale

Adana’da devriye gezen bekçiler, sulama kanalına intihar amaçlı çıkan Y.S.’yi havada yakalayarak demir korkuluklara kelepçeledi.

Olay, Yüreğir ilçesi Nilüfer Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Devriye gezen bekçiler, bir kadının Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı korkuluklarına intihar amaçlı çıktığını fark etti. Koşarak kadının yanına giden bekçiler, kadını suya atlarken havada yakaladı. Bekçiler, kadının yeni bir intihar teşebbüsünü önlemek için, demir korkulukların arkasına geçerek demire kelepçeledi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kadının alkollü olduğunu tespit etti.

Cankur ekiplerine haber verilmesi üzerine bekçiler, kadının kelepçeleri ellerinden tutarak tekrar suya atlamasını önledi. Olay yerine gelen Cankur ekipleri, demir korkulukları keserek kadını bulunduğu yerden çıkarttı. Bu sırada isminin Y.S. olduğu öğrenilen kadın, basın mensuplarının görüntü çekmesine tepki gösterdi. Y.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Etiketler kelepçe intihar kadın bekçi polis
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