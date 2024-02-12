Irak'ta bir evladımız şehit düştü!
Irak’ın kuzeyinde, eli kanlı bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu sırasında meydana gelen araç kazası sırasında bir evladımız şehit düştü.
Milli Savunma Bakanlığı, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe - Kaplan operasyon bölgesinde bir evladımızın şehit düştüğünü açıkladı.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, 11 Şubat 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Onb. Mustafa ÖZKARDEŞ meydana gelen araç kazası sonucu şehit olmuştur." denildi.
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