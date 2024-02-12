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Irak'ta bir evladımız şehit düştü!

Irak'ta bir evladımız şehit düştü!
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Irak’ın kuzeyinde, eli kanlı bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu sırasında meydana gelen araç kazası sırasında bir evladımız şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe - Kaplan operasyon bölgesinde bir evladımızın şehit düştüğünü açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, 11 Şubat 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Onb. Mustafa ÖZKARDEŞ meydana gelen araç kazası sonucu şehit olmuştur." denildi.

Irak’ın kuzeyinde, eli kanlı bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu sırasında meydana gelen araç kazası sırasında bir evladımız şehit düştü.

Etiketler ırak pençe kaplan ırakaraç kazası
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