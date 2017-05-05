İşkenceyle öldürüp tecavüz ettiler !

Bolu'da zihinsel engelli 30 yaşındaki Erhan Gümüş'ü, tecavüz edip işkence yaptıktan sonra boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanıklar 34 yaşındaki Gökhan Çakır, 48 yaşındaki Ömür Baltacıoğlu ve 32 yaşındaki Ömer Şancı, ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 2 Şubat'ta meydana gelen olayda otobüs firmasının servis şoförü Gökhan Çakır, arkadaşları Ömer Şancı ve Ömür Baltacıoğlu ile birlikte, kendisine küfür ettiğini iddia ettiği zihinsel engelli Erhan Gümüş'ü aracın bagajına koyup ormanlık alana götürdü. 3 kişi tecavüz edip vücudunun çeşitli yerlerini çakmakla yaktıkları Erhan Gümüş'ü boğazını keserek öldürdü.

17 GÜN SONRA CESEDE TECAVÜZ ETTİLER

17 gün sonra tekrar olay yerine giden 3 şüpheliden Ömer Şancı, iddiaya göre Erhan Gümüş'ün cesedine de tecavüz etti. Ardından cesedi gömen 3 kişi, polisin araştırması sonucu gözaltına alınıp tutuklandı.

'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme', 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklar, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı.

PİŞMAN OLMUŞLAR

Sanıklardan Ömer Şancı arkadaşları tarafından kullanıldığını öne sürerek, "Benim olayla ilgili hiç bir suçum yok. Ben sadece onları aracımla gezmek için ormana götürdüm. Öldürme suçlamasıyla hiç bir alakam yok" dedi. Sanıklardan Baltacıoğlu ise "Beni define için çağırdılar. Vicdan azabı çekiyorum. Adaletinize sığınıyorum. Çok pişmanım. Suçun işlenmesine doğrudan katkım yok" dedi. Gökhan Çakır da olayı polise gidip anlatan kişi olduğunu söyleyerek, "Ben olayın çözülmesi için yardımcı olan kişiyim. Cezam neyse çekeceğim" dedi.

CEZAYI DUYAN SANIK ANNESİ BAYILDI

Mahkeme sanıklardan Ömer Şancı ve Ömür Baltacıoğlu'na, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömürboyu, diğer suçlardan 6'şar yıl, Gökhan Çakır'a da aynı şekilde öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömürbsoyu, diğer suçlardan 8 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Kararı duyan sanıklardan Ömer Şancı'nın annesi İsmigül Şancı, adliyede fenalık geçirdi. Bayılan kadın yakınları tarafından dışarıya çıkarılıp çağrılan ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.