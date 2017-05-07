İstanbul Aksaray'da çatışma !

İstanbul Aksaray metro istasyonunun yakınında iki grup arasındaki silahlı kavgayı ayırmaya çalışan 1 polis memuru ile 1 kişi yaralandı. İki gruptan da gözaltına alınanlar oldu.

Olay, Vatan Caddesi üzerinde saat 18.20 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Vatan caddesi üzerinde yabancı uyruklu iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

O bölgede görevli Önleyici Hizmetler'de görevli bir polis memuru kavgaya müdahale etmek istedi. O sırada patlayan silahlardan bir kurşun yerden sekerek polis memurunun bacağını yaraladı. Olayda 1 kişi daha yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hasatnesi'ne kaldırıldı. Kavga eden iki gruptan bir kaç kişi gözaltına alındı.Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.