İstanbul Beykoz'da orman yangını

İstanbul Beykoz'da gece yarısı ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde bulunan ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

DHA