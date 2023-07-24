İstanbul Fatih'te korkutan patlama! Nedeni belli oldu
Fatih Vatan Caddesi'nde meydana gelen patlamanın nedeni belli oldu. Sahipsiz bir çantanın fünye ile patlatıldığı ortaya çıktı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde en işlek noktalardan biri olan Vatan Caddesi'nde orta refüjdeki ağaçların altında bulunan sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi. Çanta fünye ile patlatıldı. Bu sırada Vatan Caddesi'nde geniş önlemler alındı. Polisin incelemesi sonrası çantanın boş olduğu belirlendi.
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