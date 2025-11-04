  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul trafiğinde eli levyeli trafik teröristi kamerada!

İstanbul trafiğinde eli levyeli trafik teröristi kamerada: ''Beni araştır'' diyerek saldırdı

Güncelleme:

İstanbul'da trafikte tartıştığı çöp kamyonu şoförüne "beni araştır" diye bağırıp küfür ederek levyeyle saldıran bir trafik teröristi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir İnönü Mahallesi Yurtsever Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, trafikte çöp kamyonu şoförü ile bir sürücü arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü, levyeyle çöp kamyonunun şoförüne saldırdı.

Küfürler savurarak tehditlerde bulunan saldırganın o anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde saldırganın küfür ederek "Beni araştır" dediği ve levyeyle şoföre vurduğu görüldü.

İHA

text-ad
Etiketler levye çöp kamyonu şoförü istanbul istanbul trafiği traifkte saldırı saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Avukatlık ücretlerinde yeni zam oranları belli oldu Avukatlık ücretlerinde yeni zam oranları belli oldu Bolu'da salgın alarmı: 18 köy ve 4 mahalle karantinada! Bolu'da salgın alarmı: 18 köy ve 4 mahalle karantinada! Nafaka ödememe cezasına ''üst sınır'' ayarı geliyor! Nafaka ödememe cezasına ''üst sınır'' ayarı geliyor! Banu Alkan'ın kardeşi hayatını kaybetti Banu Alkan'ın kardeşi hayatını kaybetti AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş itirazını reddetti AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş itirazını reddetti Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümünün ardından en çok merak edilen soru yanıt buldu Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümünün ardından en çok merak edilen soru yanıt buldu Ankara'da genç kadının şüpheli ölümünde otopsi raporu korkunç gerçeği gözler önüne serdi Ankara'da genç kadının şüpheli ölümünde otopsi raporu korkunç gerçeği gözler önüne serdi AJET'e ait yolcu uçağında büyük panik... Sosyal medyaya düşen görüntüler olay oldu! AJET'e ait yolcu uçağında büyük panik... Sosyal medyaya düşen görüntüler olay oldu! Terör örgütüne üyelikten ve resmi belgede sahtecilikten hapis cezasına çarptırılıp serbest bırakıldı Terör örgütüne üyelikten ve resmi belgede sahtecilikten hapis cezasına çarptırılıp serbest bırakıldı İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6 büyüklüğünde deprem uyarısı İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6 büyüklüğünde deprem uyarısı
Kolonlarında çatlak oluşan biri 3 diğeri 4 katlı 2 apartman daha tahliye edildi! Kolonlarında çatlak oluşan biri 3 diğeri 4 katlı 2 apartman daha tahliye edildi! Balonlar bu sefer de lösemili çocuklar için gökyüzüyle buluştu Balonlar bu sefer de lösemili çocuklar için gökyüzüyle buluştu Sahil Güvenlikten lüks teknelere uyuşturucu baskını Sahil Güvenlikten lüks teknelere uyuşturucu baskını Belediye başkanı şehir magandalarına böyle isyan etti: Betonu ne yaptın, yedin mi? Belediye başkanı şehir magandalarına böyle isyan etti: Betonu ne yaptın, yedin mi? Aralarında ASELSAN ve TÜBİTAK'ın da bulunduğu kurumlara operasyon! Gözaltılar var! Aralarında ASELSAN ve TÜBİTAK'ın da bulunduğu kurumlara operasyon! Gözaltılar var! Turizm cennetimizde büyük panik: Dev yelkenli karaya oturdu Turizm cennetimizde büyük panik: Dev yelkenli karaya oturdu Pastırma yazı bitti; yağışlar geri dönüyor: Çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor Pastırma yazı bitti; yağışlar geri dönüyor: Çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor Trafikte yeni zorunluluklar ve yeni cezalar yürürlükte! Trafikte yeni zorunluluklar ve yeni cezalar yürürlükte!