İstanbul'da 4 tekne alevlere teslim oldu
Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde bir tekne başlayan yangın 4 tekneye sıçradı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde bir teknede başlayan yangın 4 tekneye sıçradı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Teknelerdeki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
DHA
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