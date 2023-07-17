  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da 4 tekne alevlere teslim oldu

İstanbul'da 4 tekne alevlere teslim oldu

Güncelleme:

Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde bir tekne başlayan yangın 4 tekneye sıçradı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde bir teknede başlayan yangın 4 tekneye sıçradı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Teknelerdeki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. 

DHA

Etiketler küçükçekmece tekne yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Şimşek'ten, Erdoğan'ın imzaladığı genelgeyi hatırlatan genelge
Menzil lideri için taziyede bulunan Erdoğan hakkında suç duyurusu
İkinci el araçta piyasanın çakalları yasak dinlemedi
Siroza yakalanan Ufuk Özkan son halini paylaştı
Teknik direktörlük yaramadı! Arda Turan'ın son hali gündem oldu
MasterChef All Star'a veda eden Güzide'den dikkat çeken açıklama
Hyundai'nn hız canavarı elektrikli otomobili tanıtıldı
Yeni hafta yine zamla başladı! İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Plajda sapık öfkesi! Kız çocuklarını görüntülemişler
Antalya’daki mağaradan 1976 model Murat 124 bulundu