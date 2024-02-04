İstanbul'da asker eğlencesi yine silahlı magandalığa döndü
İstanbul'da asker eğlencesi yapan bir grup, önce yolu trafiğe kapattı ardından havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Avcılar Esenyurt istikameti köprü altında meydana geldi. İddiaya göre, asker eğlencesi için konvoy yapan bir grup, yolu trafiğe kapatıp havaya ateş açtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde araçların yolu kesip havaya ateş açtığı görülüyor.
İHA
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