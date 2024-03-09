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İstanbul'da ATM hırsızları kamerada

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İstanbul'da bankaların ATM'lerinin para yatırma ünitelerinin kapağını kırıp içindeki paraları çaldıkları tespit edilen 12 şüpheli yakalanırken, hırsızlık anı da güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da ATM'lerde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemede şüphelilerin bazı hırsızlıklarının güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti.

Görüntülerde, yüzlerini motosiklet kaskı ile gizleyen şüphelilerin ATM'de işlem yapıyormuş gibi davranarak para yatırma ünitesinin kapağını parçaladığı ardından alabildikleri kadar parayı alarak kaçtıkları görüldü.

İstanbul'da bankaların ATM'lerinin para yatırma ünitelerinin kapağını kırıp içindeki paraları çaldıkları tespit edilen 12 şüpheli yakalanırken, hırsızlık anı da güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan 12 şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, önceki gün Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, 12 şüpheli yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

İstanbul'da bankaların ATM'lerinin para yatırma ünitelerinin kapağını kırıp içindeki paraları çaldıkları tespit edilen 12 şüpheli yakalanırken, hırsızlık anı da güvenlik kameralarına yansıdı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 41 ATM'den aynı yöntemi kullanarak hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 10 Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da bankaların ATM'lerinin para yatırma ünitelerinin kapağını kırıp içindeki paraları çaldıkları tespit edilen 12 şüpheli yakalanırken, hırsızlık anı da güvenlik kameralarına yansıdı.

 

DHA

Etiketler atm hırsız bankamatik banka atm'si hırsızlar
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